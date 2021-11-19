مثال الألوسي: عملية الالتفاف على النتائج هي محاولة للحفاظ على الكعكة

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مثال الألوسي: عملية الالتفاف على النتائج هي محاولة للحفاظ على الكعكة

قبل 35 دقيقة

يرى مثال الألوسي السياسي ومؤسس حزب الأمة العراقي أنّ عملية التوافق التي انتهجتها الأحزاب في بلاده لتشكيل الحكومات المتعاقبة باءت بالفشل. ودعا الألوسي الأحزاب العراقية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة إلى الاحتكام إلى النتائج لبناء دولة ديمقراطية وبرلمانية حقيقية. ووصف الألوسي رفض البعض لنتائج الانتخابات بكونها عملية التفاف يراد منها "المحافظة على الكعكة" على حد تعبيره

فكيف ينظر الألوسي إلى علاقة بعض المكونات العراقية بإيران؟ وما تقييمه للحشد الشعبي؟ وهل ما يزال الألوسي مقتنعاً بإمكانية إقامة دولة علمانية في بلاده؟ وماذا عن المكونات العراقية الأخرى ومن بينها الأكراد؟ وما تقييمه لدور الولايات المتحدة الأمريكية في العراق؟ و ما هي الدوافع وراء رغبة الألوسي مؤسس حزب الأمة العراقي في أن تكون لبلاده علاقات مع إسرائيل؟