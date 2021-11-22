احتجاجات في المغرب عقب إصدار قرار بقصر التعيين على المعلمين دون سن الثلاثين

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

احتجاجات في المغرب عقب إصدار قرار بقصر التعيين على المعلمين دون سن الثلاثين

قبل 33 دقيقة

خرجت مظاهرات في عدة مدن مغاربية احتجاجا على قرار وزارة التربية حول تعديل سن قبول المعلمين لمن هم دون الثلاثين عاما. الوزارة دافعت عن القرار معللة بأن الهدف من ورائه هو الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: