احتجاجات في المغرب عقب إصدار قرار بقصر التعيين على المعلمين دون سن الثلاثين
احتجاجات في المغرب عقب إصدار قرار بقصر التعيين على المعلمين دون سن الثلاثين
خرجت مظاهرات في عدة مدن مغاربية احتجاجا على قرار وزارة التربية حول تعديل سن قبول المعلمين لمن هم دون الثلاثين عاما. الوزارة دافعت عن القرار معللة بأن الهدف من ورائه هو الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
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