أبطال فيلم هاري بوتر يحتفلون بمرور 20 عاما على إنتاج أول أفلام السلسة

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يجتمع أبطال فيلم هاري بوتر وحجر الفيلسوف مع مخرجه كريس كولومبوس، في لقاء "لم شمل" احتفالا بمرور 20 عاما على إنتاج الفيلم. الاحتفال يشمل تقديم عمل يحمل عنوان "العودة إلى هوغوورتس" وسيُعرض في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.