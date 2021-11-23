ظهور وزير الخارجية العراقي في قناة إسرائيلية يثير انتقادات والقناة توضح
ظهور وزير الخارجية العراقي في قناة إسرائيلية يثير انتقادات والقناة توضح
نفت قناة إي 24 الإسرائيلية أن يكون صحفيوها انتحلوا صفة وسيلة إعلامية عربية، كي يجروا مقابلة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وأثار ظهور الوزير فيها موجة انتقادات وتنديد بمحاولات التطبيع مع إسرائيل. وكانت الوزارة ردت سابقا على الانتقادات بأن القناة الإسرائيلية انتحلت صفة مؤسسة إعلامية عربية.
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