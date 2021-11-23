طرد أستاذ للشريعة الإسلامية في الجزائر بسبب "اللباس المحتشم للتلميذات"

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قرر مدير مدرسة ثانوية في ولاية معسكر غرب الجزائر طرد أحد الأساتذة بسبب طلبه من تلميذتين أن يلتزما باللباس المحتشم، بينما رد الأستاذ بأنه مسؤول أيضا على تعليمهن وتربيتهن أيضا، واصفا قرار طرده بالتعسفي.