الألوسي: تمنيت أن يكون العراق على رأس موقعي اتفاقية أبراهام

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الألوسي: تمنيت أن يكون العراق على رأس موقعي اتفاقية أبراهام

قبل 31 دقيقة

قال مثال الألوسي السياسي ومؤسس حزب الأمة العراقي إنّه كان يتمنى أن يكون العراق على رأس الدول التي وقعت على اتفاقية أبراهام للتطبيع مع إسرائيل "لأنّ بلاده الأقوى والأكبر تاريخياً واجتماعياً ومن حيث الإمكانات" حسب رأيه. وعبّر الألوسي عن احترامه لما قامت به الإمارات في إشارة لتوقيعها على اتفاقية أبراهام في العام الماضي. وأشار الألوسي إلى وجود نصف مليون يهودي عراقي "وأنا لست على استعداد للتخلي عنهم" حسب تعبيره.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال الألوسي إنّه سيدعم أي حلٍ منطقي يأتي بمخرج للسلطة الفلسطينية

فكيف يرى الألوسي علاقة بلاده بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وماذا عن العرب وعلاقاتهم بالعراق؟ يقول الالوسي إنّ العراق لا يصلح أن يكون دولة إسلامية، فلماذا؟ وما هو النظام الأمثل للتعامل مع الأقليات الدينية في العراق؟ هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج