تقارب إماراتي تركي وزيارة رسمية تجمع بن زايد بأردوغان

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وصل اليوم ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في زيارة رسمية ينظر إليها على نطاق واسع بأنها بداية لتقارب إماراتي تركي في عدد من الملفات، بعد فترة من الخلافات الدبلوماسية بينهما.