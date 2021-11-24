تقارب إماراتي تركي وزيارة رسمية تجمع بن زايد بأردوغان
تقارب إماراتي تركي وزيارة رسمية تجمع بن زايد بأردوغان
وصل اليوم ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في زيارة رسمية ينظر إليها على نطاق واسع بأنها بداية لتقارب إماراتي تركي في عدد من الملفات، بعد فترة من الخلافات الدبلوماسية بينهما.
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