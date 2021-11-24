هل أخلت مصر بالتزامها في التعاون الاستخباراتي مع فرنسا؟

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قالت مصادر إعلامية في أحدث تقرير لها إن مصر استخدمت معلومات استخباراتية فرنسية تتعلق بمكافحة الإرهاب في غير محلها، واستهدفت فئات لا علاقة لها بالإرهاب. وحسب موقع ديسكلوز الذي أعد التقرير فإن عدد من الضحايا كانوا من المهربين قرب الحدود مع ليبيا.