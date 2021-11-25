كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التكيف مع التغير المناخي؟
كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التكيف مع التغير المناخي؟
في هذه الحلقة من برنامج بي بي سي إكسترا نستكشف بعض الحلول لكيفية تعامل منطقتنا مع قضايا المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه. نسافر إلى المغرب لنسمع كيف يتحول الضباب إلى ماء. ونلتقي برائد عمال بيئي شاب أطلق شركته الخاصة في مجال السياحة الصديقة للبيئة في تونس.
يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.
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