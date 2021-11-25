كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التكيف مع التغير المناخي؟

قبل 7 دقيقة

في هذه الحلقة من برنامج بي بي سي إكسترا نستكشف بعض الحلول لكيفية تعامل منطقتنا مع قضايا المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه. نسافر إلى المغرب لنسمع كيف يتحول الضباب إلى ماء. ونلتقي برائد عمال بيئي شاب أطلق شركته الخاصة في مجال السياحة الصديقة للبيئة في تونس.