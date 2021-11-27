الفاتح حسين: الشعب السوداني كان يأمل في موقف مختلف من قبل حمدوك

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الفاتح حسين: الشعب السوداني كان يأمل في موقف مختلف من قبل حمدوك

قبل 47 دقيقة

قال الفاتج حسين المتحدث باسم تجمّع المهنيين السودانيين إنّ الاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني "امتداد للإجراءات الانقلابية التي اتخذها البرهان في 25 من أكتوبر / تشرين الأول الماضي" حسب رأيه

وأضاف الفاتح حسين أنّ حمدوك لم يرجع للشعب السوداني الذي أتى به وظل محتفياً به "بل فاجأهم مفاجأة غريبة بتوقيعه على الاتفاق السياسي" على حد تعبيره

يقول حسين إنّ حمدوك كان يفترض أن يتخذ بعض الإجراءات لتهيئة الأجواء قبل التوقيع على الاتفاق السياسي مع البرهان، فما هي تلك الإجراءات؟ وكيف ينظر إلى الوضع الاقتصادي للشعب السوداني خلال العامين الماضيين؟ يقول المتحدث باسم تجمع المهنيين إنّهم يتحاورون مع القوى النقابية والنسوية والشبابية وغيرها فماذا عن موقف تجمّع المهنيين من توافق قوى اعلان الحرية والتغيير على تشكيل لجنة لتوحيد موقفهم؟ ولأي مدى أثرت الحاضنة السياسية لحمدوك على أدائه في الفترة الماضية؟