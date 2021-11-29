بي بي سي إكسترا: اللبنانيون يستعينون بالتوك توك كوسيلة انتقال رخيصة في ظل الأزمة الاقتصادية.

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بي بي سي إكسترا: اللبنانيون يستعينون بالتوك توك كوسيلة انتقال رخيصة في ظل الأزمة الاقتصادية.

قبل 8 دقيقة

كان مشهد التوك توك ينحصر في ذهن اللبنانيين في مشاهد يرونها على التلفزيون أو الإنترنت، ولم يتوقعوا أن يروا التوكتوك يوماً في شوارع بلادهم.

فقد دخل التوك توك للسوق اللبنانية سالكاً طريقاً مختصراً وسط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، كوسيلة انتقال رخيصة التكلفة مقارنة بوسائل النقل التقليدية الأخرى مثل سيارات الأجرة أو الحافلات.

شح الوقود وانهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي فتح الطريق أمام التوك توك ليصبح أحدث وسيلة انتقال في لبنان وسط ترحيب وراحة من المواطنين.