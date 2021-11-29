عزف النشيد الوطني الإيراني بديلا عن السوري يثير ضجة
عزف النشيد الوطني الإيراني بديلا عن السوري يثير ضجة
أثار عزف النشيد الإيراني في بداية مباراة لكرة السلة في كازاخستان غضبا وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة يوم الجمعة في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وتقدمت الفدرالية السورية للرياضات العامة بشكوى لدى الاتحاد الآسياوي.
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