غضب في المغرب بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لكنيس في الرباط
غضب في المغرب بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لكنيس في الرباط
أعرب مغاربة كثر عن غضبهم من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لكنيس يهودي في الرباط وحضوره صلاة تخللها دعاء لجنود الجيش الإسرائيلي. يأتي هذا في وقت منعت قوات الأمن المغربية مظاهرة احتجاجية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل.
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