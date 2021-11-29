معاناة أب عراقي لانقطاع أخبار عائلته بعد محاولة للهجرة سرا إلى بريطانيا

قبل 13 دقيقة

قال أب كردي عراقي إن أربعة من أفراد أسرته، وهم الأم وثلاثة من ابنائه انقطعت أخبارهم بعد أن ركبوا زورقا في محاولة للهجرة سريا من شمال فرنسا إلى بريطانيا. وحدث هذا يوما قبل غرق 27 شخصا في المنطقة ذاتها، ما يعزز فرضية غرقهم في نفس الحادث.