إكسترا ليفلز: تأهيل اللاعبين في الرياضات الإلكترونية

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في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يعود محمد مطر إلى ذكريات المنافسة في ألعاب الفيديو، ويناقش تطورات العصر الحديث في مجال التباري الإلكتروني مع سعيد الطاهر من جمية الإمارات للرياضات الإلكترونية وسهى العسيري من مركز أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية.