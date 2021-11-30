مركز يستخدم أحدث التكنولوجيا لصيانة محطات الكهرباء في مصر
مركز يستخدم أحدث التكنولوجيا لصيانة محطات الكهرباء في مصر
من القاهرة، نقوم بجولة في مركز يحتوي على تقنيات متطورة لصيانة محطات الكهرباء.
يستخدم المركز تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والمسح ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي للقيام بهذه الصيانات.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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