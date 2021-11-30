روبوت يتم التحكم به عن بعد لإزالة المواد الخطرة

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روبوت يتم التحكم به عن بعد لإزالة المواد الخطرة

قبل 56 دقيقة

في غزة، نقابل أحمد نوفل، أحد مبتكري روبوت يتم التحكم به عن بعد لإزالة المواد الخطرة.

تم تصميم الروبوت لمساعدة جهات مختصة مثل الدفاع الأمني والشرطة والفرق الهندسية لإزالة الأجسام المشبوهة وإطفاء النيران عن بعد.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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