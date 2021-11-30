روبوت يتم التحكم به عن بعد لإزالة المواد الخطرة
روبوت يتم التحكم به عن بعد لإزالة المواد الخطرة
في غزة، نقابل أحمد نوفل، أحد مبتكري روبوت يتم التحكم به عن بعد لإزالة المواد الخطرة.
تم تصميم الروبوت لمساعدة جهات مختصة مثل الدفاع الأمني والشرطة والفرق الهندسية لإزالة الأجسام المشبوهة وإطفاء النيران عن بعد.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا