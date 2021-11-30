جهاز مراقبة لضمان جودة أسماك عالية وفي ظروف مثالية
جهاز مراقبة لضمان جودة أسماك عالية وفي ظروف مثالية
من تونس، تطلعنا عفاف بوهلي على جهاز ابتكرته للمراقبة الذكية لجودة مياه الاستزراع السمكي.
يساعد الجهاز في مراقبة درجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الماء لضمان جودة أسماك عالية وفي ظروف مثالية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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