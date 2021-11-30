تطبيق Solar System Scope
تطبيق Solar System Scope
نعرفكم هذا الأسبوع على تطبيق يتيح مشاهدة المجرة والكواكب بشكل ثلاثي الأبعاد.
كما يزود التطبيق المستخدم بمعلومات كثيرة عن النجوم والكواكب المختلفة استناداً لأحدث المعلومات التي تزودها وكالة ناسا.
ويدعم التطبيق 18 لغة مختلفة من بينها اللغة العربية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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