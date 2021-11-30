بعد تحذير منظمة الصحة العالمية، هل اللقاحات الحالية فعالة ضد متحور أوميكرون؟

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رجح الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفاني بانسل، أن تكون اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19 أقل فعالية ضد المتحور أوميكرون، نظرا للعدد الكبير في الطفرات الحاصلة في المتحور الجديد، وذلك بعد يوم واحد من تحذير منظمة الصحة العالمية من أن أوميكرون يمثل خطرا "مرتفعا للغاية".