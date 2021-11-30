بعد تحذير منظمة الصحة العالمية، هل اللقاحات الحالية فعالة ضد متحور أوميكرون؟
بعد تحذير منظمة الصحة العالمية، هل اللقاحات الحالية فعالة ضد متحور أوميكرون؟
رجح الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفاني بانسل، أن تكون اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19 أقل فعالية ضد المتحور أوميكرون، نظرا للعدد الكبير في الطفرات الحاصلة في المتحور الجديد، وذلك بعد يوم واحد من تحذير منظمة الصحة العالمية من أن أوميكرون يمثل خطرا "مرتفعا للغاية".
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