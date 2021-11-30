بي بي سي إكسترا: ماهو الشعور بالأمان المادي وكيف يتحقق؟

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بي بي سي إكسترا: ماهو الشعور بالأمان المادي وكيف يتحقق؟

قبل 23 دقيقة

الشعور بعدم الأمان المادي والحاجة الملحة إلى ملاحقته ليس خاصا بالعمال والموظفين البسطاء بل يمتد إلى المشاهير والمليونيرات، مثل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي افتتح مؤخرا في طنجة المغربية فندقا جديدا وهو واحد من سلسلة فنادق يمتلكها النجم الثري.

وربما يظن بعضكم أن رونالدو ليس بحاجة إلى مشاريع باعتباره أغلى لاعب في العالم ولكن يبدو أن للرجل وجهة نظر أخرى مادام ماضٍ في استثمار أمواله بالإضافة إلى عمله الرئيسي.