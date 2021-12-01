باربدوس تكرم ريانا كبطلة قومية بعد انفصالها عن التاج البريطاني

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أعلنت باربدوس الانفصال عن التاج البريطاني رسميا والتحول إلى النظام الجمهوري لتصبح أحدث جمهورية في العالم. وخلال الاحتفال الذي حضره الأمير تشارلز، كُرمت مغنية البوب ريانا التي تحمل جنسية الجزيرة كبطلة قومية.

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