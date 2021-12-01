السجن مدى الحياة على عضو بتنظيم الدولة لإدانته بـ"الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين"

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قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على عراقي عضو في تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية بعد إدانته بارتكاب جريمة إبادة بحق الأقلية الدينية الإيزيدية في العراق. طه الجميلي أدين بقتل طفلة ذات الخمس سنوات في 2015، بعدما كبلها بالسلاسل وتركها تموت من العطش.