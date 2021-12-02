اتهمته خطأ باغتصابها فقضى 16 عاما في السجن.. كاتبة أمريكية تعتذر لرجل أسود!
اتهمته خطأ باغتصابها فقضى 16 عاما في السجن.. كاتبة أمريكية تعتذر لرجل أسود!
قدمت الكاتبة الأمريكية أليس سيبولد اعتذارا لرجل أسود برأته المحكمة من جريمة اغتصابها في عام 1981. وجاء الاعتذار بعد أيام من تبرئة القضاء أنتوني برودووتر، 61 عاما، بعد إدانته عام 1982 بتهمة اغتصاب الكاتبة.
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