سينما فلسطين في لندن

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سينما فلسطين في لندن

قبل 21 دقيقة

أهلا بكم. ‘سينما بديلة’ تتعرف هذا الأسبوع على الأفلام المشاركة في مهرجان لندن لأفلام فلسطين، الذي أقيم في مركز ‘باربيكان’ في العاصمة البريطانية.

افتتح المهرجان بفيلم 'الغريب' للمخرج السوري الشاب أمير فخر الدين الذي ينحدر من منطقة الجولان.

يروي الفيلم قصة عدنان الشاب الذي درس الطب في روسيا والذي يمر بأزمة عميقة بسبب عدم تلبيته لتوقعات مجتمعه وأسرته مما يصيب والده بخيبة أمل. تتخذ حياته منعطفا أكثر تعقيداً بعد أن يكتشف جندياً سورياً جريحا في ساحة القرية مما يقلب حياة سكانها رأسا على عقب.

يقول أمير فخر الدين إن الفيلم يتحدث عن حالة العزلة والاغتراب التي يعيشها أهل الجولان منذ وقوعها تحت الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 والتي تعمقت أكثر بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

اختارت وزارة الثقافة الفلسطينية الفيلم ليمثل فلسطين في منافسات الأوسكار لعام 2022.

جواهر خليفي الثلاث

يحتفي المهرجان بأحد أعمال المخرج الفلسطيني المخضرم ميشيل خليفي وهو ‘حكاية الجواهر الثلاث’ من عام 1995 والذي يعتبره العديد من النقاد أنه من أكثر أعماله سحراً وخيالاً.

يروي الفيلم قصة الصبي يوسف الذي يقع في غرام فتاة غجرية تشترط عليه أن يبحث في أرض بعيدة عن الجواهر الثلاث التي ضاعت من قلادة جدته.

في هذا الفيلم الذي يجمع بين الواقع والأسطورة والحلم، يصطدم البطل الشاب بواقع الاحتلال وتداعيات الانتفاضة على جيل الآباء والأبناء. وبالرغم من مرارة الواقع يحتفظ يوسف بمساحة من الحلم والتفاؤل.

'فلسطين الصغرى' تحت الحصار

فيلم 'فلسطين الصغرى: يوميات حصار' يسجل الوقائع اليومية لحياة المدنيين أثناء الحصار الكامل الذي فرض لمدة سنتين على منطقة مخيم اليرموك في ضواحي دمشق خلال الحرب.

الفيلم من إخراج عبد الله الخطيب الذي ولد في مخيم اليرموك وهو يتتبّع والدته وعدداً من الأصدقاء الذين يتطوعون للتخفيف من معاناة الأطفال وكبار السن في المخيم.

الوطن في خيال أبناءه

فيلم Ours is a country of words أو 'بلدنا بلد كلمات' يمزج بين التوثيق والخيال. مخرج الفيلم البلجيكي ماتياس بوبيه يستكشف موقفاً خيالياً يتصور عودة سكان مخيم شاتيلا في لبنان إلى ديارهم بعد أكثر من سبعين عاماً من اللجوء. من خلال تحول حلم العودة إلى واقع وشيك يستكشف الفيلم العلاقة الفردية التي يبنيها كل لاجئ مع الصورة المُتخيلة للوطن…

'كما أريد' وذكورية الدولة

فيلم 'كما أريد' للمخرجة الفلسطينية سماهر القاضي يوثق صراع النساء ضد التحرش في شوارع مصر أثناء الانتفاضات الشعبية عام 2011 وما بعدها. يتتبع الفيلم بداية الوعي بضرورة فضح المتحرشين، لا سيما أصحاب السطوة. هذه القضية تحيل المخرجة إلى طفولتها في الضفة الغربية حيث كانت تخوض صراعاً شخصياً مع الأفكار الذكورية والقيود التي تفرضها التقاليد.

الخيال العلمي في 'أيلول الأسود'

يناقش المهرجان فيلم Friendship's Death أو 'وفاة صداقة' الذي أُنتح إلى عام 1987 وتم ترميمه مؤخرا.

ينتمي الفيلم إلى نوعية الخيال العلمي ويروي قصة كائن على شكل أنثوي تدعى friendship أو 'صداقة' يتم إرسالها من الفضاء الخارجي في مهمة سلام إلى كوكب الأرض. ولكنها تهبط عن طريق الخطأ في الأردن أثناء الاقتتال بين الجيش الأردني والمنظمات الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول عام 1970.

أدى دور الكائن friendship الممثلة المعروفة تيلدا سوينتون، في ثاني ظهور لها في السينما. يعثر عليها المقاتلون الفلسطينيون فيتقدم مراسل حرب لمساعدتها وهنا يبدأ بينهما حوار يتناول مفاهيم عميقة عن الوجود والطبيعة الإنسانية وعلاقة البشر بالآلة.

الفيلم من إخراج البريطاني Peter Wollen الذي تنبأ في هذا العمل منذ أكثر من ثلاثين عماً بأشكال من الذكاء الاصطناعي المعروفةِ اليوم.

فادية تحلم بشجرتها

فيلم 'شجرة فادية' يقترب من لاجئة فلسطينية تحلم بجذورها في أرض أجدادها التي هُجروا منها عام 48.

تم تصوير الفيلم على مدار 15 عاماً التقت خلالها المخرجة البريطانية سارة بدينغتون بفادية لوباني التي تعيش في مخيم برج البراجنة في لبنان. تحلم فادية بالعثور على شجرة التوت القريبة من بيت أجدادها في قرية سعسع التي تقع داخل حدود إسرائيل.

رحلة سارة للعثور على الشجرة تضعها في محك مع الجغرافيا المعقدة التي ترتبت عن الوجود الإسرائيلي في المنطقة. يتتبّع الفيلم في رحلة موازية الهجرات الموسمية للطيور التي تتجاوز الحواجز السياسية ولكنها لا تفلت من تأثيرها.

الصوت يروي قصة 'الدهيشة'

نعرض الفيلم القصير 'أمبيانس' الذي يشارك في قسم الأفلام القصيرة في المهرجان.

يتتبّع الفيلم محاولات شابين تسجيل مقطوعة موسيقية للدخول في مسابقة دولية ولكنهم عوض ذلك يكتشفون كنزا من الأصوات، تعبر عن حياة المخيم. تم تصوير الفيلم في مخيم الدهيشة الذي يعيش فيه المخرج وسام الجعفري الذي قال لسينما بديلة إنه يعتبر أن صناع الفيلم الحقيقيين هم سكان المخيم.

الحاضر الغائب في 'هو وأنا'

يشارك في قسم الأفلام القصيرة أيضاً فيلم 'بيت لحم' للمخرج إبراهيم حنضل وهو عن شاب فلسطيني يسترجع ذكريات اجتياح بيت لحم عام 2001 ويتأمل كيف آلت حياته الحالية.

فيلم 'بيت لحم' هو التجربة الثانية للمخرج إبراهيم حنضل بعد فيلم 'هو وأنا' الذي نشاهده في هذه الحلقة.

'هو وأنا' يتتبع تفاصيل الحياة اليومية لشابة شابة في منتصف الثلاثينات، لنكتشف سرها المخبئ عن حياتها الشخصية.

إبراهيم حنضل، الذي قام أيضا بتصوير فيلم 'أمبيانس' تحدث إلى سينما بديلة عن تصوره لدور الصورة في سرد الرواية.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).