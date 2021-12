سينما فلسطين في لندن

قبل 21 دقيقة

فيلم Ours is a country of words أو 'بلدنا بلد كلمات' يمزج بين التوثيق والخيال. مخرج الفيلم البلجيكي ماتياس بوبيه يستكشف موقفاً خيالياً يتصور عودة سكان مخيم شاتيلا في لبنان إلى ديارهم بعد أكثر من سبعين عاماً من اللجوء. من خلال تحول حلم العودة إلى واقع وشيك يستكشف الفيلم العلاقة الفردية التي يبنيها كل لاجئ مع الصورة المُتخيلة للوطن…