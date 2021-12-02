بي بي سي إكسترا: "حتى دورك يتأخر لأنك من ذوي الإعاقة"

قبل 45 دقيقة

ذووالإعاقة يعانون في معظم دول العالم من التهميش، فكل تفاصيل حياتنا مصممة بشكل لا يأخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار. أبسط مثال هو صعوبةالدخول إلى المباني والمستشفيات ومحطات القطار التي عادة ما تستخدم السلالم كوسيلة وحيدة للولوج إليها دون الأخذ بعين الاعتبار حاجات ذوي الإعاقة الحركية.

لكن هذه ليست آخر مشاكل ذوي الإعاقة، فهم يعانون أيضا من تكاليف الرعاية الصحية المرتفعة. في الأردن مثلا يوجد قانون خاص يلزم الدولة بتقديم تأمين صحي شامل لذوي الإعاقة لكنه لم يفعل لسنوات ما دفع أشخاصا من ذوي إعاقة وأسرهم إلى إطلاق حملة لتفعيله مكنتهم مؤخرا من توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة، للحصول على الرعاية الصحية مجانا. المزيد في تقرير مراسل إكسترا في الأردن محمد عدنان.