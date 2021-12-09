فاطمة عثمان لبي بي سي إكسترا: "خرجت نساء سيوة للعمل بفضلي"

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فاطمة عثمان لبي بي سي إكسترا: "خرجت نساء سيوة للعمل بفضلي"

قبل 12 دقيقة

موسم 100 امرأة الذي تطلقه بي بي سي كل عام يحتفل بالنساء حول العالم وهذه السنة قررنا أن نلقي الضوء على قصص النساء اللواتي يعملن على إعادة ضبط الإيقاع، أو النساء اللواتي يلعبن دورا في تغيير المجتمع والثقافة ويشكلن مصدر إلهام ووحي.

ومن وحي الموسم نأخذكم إلى واحة سيوة في الصحراء الغربية في مصر، حيث للمرأة التي تسمى "تالتي" بالأمازيغية طابع خاص. إذ يفرض عليها ملازمة المنزل وتمنع من التعليم والاختلاط.

لكن فاطمة عثمان الشابة السيوية كسرت هذه القاعدة وتمكنت عام 2009 من دخول المجالس المحلية في سيوة بالانتخاب.