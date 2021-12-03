كيف استطاع محمد إعادة إنشاء شركته التي دمرت في القصف الأخير على غزة؟

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كيف استطاع محمد إعادة إنشاء شركته التي دمرت في القصف الأخير على غزة؟

قبل 28 دقيقة

بعد تدمير مقر شركته في القصف الإسرائيلي الأخير على غزة، استطاع محمد أبو مطر إعادة إنشاء شركة مجدداً.

والآن بدأت الشركة بالعمل من جديد لإنتاج مجسات تعليمية وطبية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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