استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء المنازل عبر المواد الطبيعية
استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء المنازل عبر المواد الطبيعية
في إيطاليا، يتم استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء المنازل عبر المواد الطبيعية مثل الطين.
نسيم رمضان يقابل المهندس المعماري ماريو كوتشينيلا للتعرف أكثر عن فوائد استخدام هذه المواد.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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