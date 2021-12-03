عمر بوشاح: الانتخابات في ليبيا لا تقوم على أسس دستورية

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عمر بوشاح: الانتخابات في ليبيا لا تقوم على أسس دستورية

قبل 54 دقيقة

قال عمر عبد العزيز بوشاح نائب رئيس المجلس الأعلى في ليبيا إنّ الانتخابات المرتقبة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في بلاده تمر بأزمة حقيقية بل إنّها " تسير في طريق ملغّمة" حسب تعبيره. وأضاف بوشاح أنّ المجلس الأعلى في ليبيا بصدد إعداد مبادرة لمعالجة "الانسداد السياسي" حسب وصفه

فما هي تحفظات المجلس الأعلى في ليبيا على الأسس التي تقوم عليها الانتخابات المرتقبة؟ وكيف ينظر بوشاح للقوانين المنظمة لها؟ ولماذا يطالب المجلس الأعلى في ليبيا بانتخابات تشريعية أولاً؟ وكيف ينظر بوشاح إلى موقف المجتمع الدولي من الحكومة الحالية؟ وماهي الجهات التي تسعى لإقصاء الآخرين وترفض الشراكة؟