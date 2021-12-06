كيف ساهمت إغلاقات كورونا في تطوير تكنولوجيا متعددة ومختلفة؟

قبل ساعة واحدة

ومن دبي نطلع على أهم التقنيات التي تم تطويرها بسبب أزمة كورونا العالمية وعلى التحول الرقمي الهائل الذي تسببت به الجائحة.