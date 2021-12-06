كيف ساهمت إغلاقات كورونا في تطوير تكنولوجيا متعددة ومختلفة؟
كيف ساهمت إغلاقات كورونا في تطوير تكنولوجيا متعددة ومختلفة؟
ومن دبي نطلع على أهم التقنيات التي تم تطويرها بسبب أزمة كورونا العالمية وعلى التحول الرقمي الهائل الذي تسببت به الجائحة.
محمد طه يقابل عدة شخصيات من شركة أفايا العالمية لمعرفة المزيد عن أسباب هذا التحول.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا