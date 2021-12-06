إلى أي مدى قد تكون الطاقة الشمسية بديلاً واقعياً لتوفير الكهرباء في لبنان؟

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إلى أي مدى قد تكون الطاقة الشمسية بديلاً واقعياً لتوفير الكهرباء في لبنان؟

قبل 58 دقيقة

لعدة سنوات يعاني لبنان من أزمة في الكهرباء تعود أسبابها لعوامل مختلفة.

وفي الآونة الأخيرة ازدادت مشاكل الكهرباء بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبالتالي اضطر البعض لإيجاد حلول بديلة مثل استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

فكيف يتم استخدام هذه الألواح وإلى أي مدى تساهم في حل أزمة الكهرباء؟

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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