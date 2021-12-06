اشتباكات بين مشجعي الدوري العراقي لفريقي الشرطة وأربيل ومقتدى الصدر يندد بالواقعة
اشتباكات بين مشجعي الدوري العراقي لفريقي الشرطة وأربيل ومقتدى الصدر يندد بالواقعة
اتهم فريق الشرطة لكرة القدم جماهير فريق أربيل بالاعتداء على مشجعيه وتمزيق العلم العراقي عقب خسارة الشرطة أمام أربيل في مباراة بالدوري العراقي. محافظ اربيل نفى واقعة تمزيق العلم وأكد أن الحادثة ما هي إلا اشتباكات تحدث في أي مباراة.
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