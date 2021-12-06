"ما كان يجب أن أولد" .. شابة بريطانية تربح دعوى قضائية ضد طبيب والدتها

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"ما كان يجب أن أولد" .. شابة بريطانية تربح دعوى قضائية ضد طبيب والدتها

قبل 20 دقيقة

فازت الشابة البريطانية إيفي توومز المصابة بتشقق بالعمود الفقري في دعوى قضائية رفعتها ضد طبيب والدتها السابق، بعدما اتهمته "بالحمل الخاطئ" والفشل في تقديم النصح لوالدتها بتناول مكملات حمض الفوليك.

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