جدل بسبب خارطة "خليج فارس" وراء مسؤول إماراتي في طهران

قبل 8 دقيقة

أثناء لقاء بين مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد بنظيره الإيراني علي شمخاني، ظهرت خريطة في مكتب المسؤول الإيراني تظهر فيها تسمية "خليج فارس" بدلا عن الخليج العربي". وهذا ما أثار تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.