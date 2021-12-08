عمر بوشاح: الإقصاء سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في ليبيا

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عمر بوشاح: الإقصاء سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في ليبيا

قبل 20 دقيقة

أشار عمر عبد العزيز بوشاح نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى وجود أطراف ليبية تصر على إقصاء الآخر ولا تعترف بالشراكة الحقيقية، بل وتريد أن تسيطر على مقاليد الحكم حسب تعبيره. وشدّد بوشاح على ضرورة الاعتراف بالآخر والوصول إلى اتفاق ليبي على خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد. وأضاف بوشاح أنّ عملية الإقصاء سواء كانت عن طريق السلاح أوعن طريق عملية سياسية هشة فإنّها لن تؤدي بالبلاد "إلّا لمزيد من الفوضى" حسب رأيه

فكيف ينظر بوشاح للانتخابات المرتقبة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري؟ وما هي الظروف التي قد تقف حائلاً دون انعقادها؟ وماذا عن الخطوات التي ينوي المجلس الأعلى للدولة القيام بها قبل موعد الانتخابات؟ ولماذا يطالب المجلس الأعلى في ليبيا بانتخابات تشريعية أولاً تليها انتخابات رئاسية؟ وكيف ينظر بوشاح للقوانين المنظمة لها؟