مراهقتي: بيلسان وإيذاء النفس
مراهقتي: بيلسان وإيذاء النفس
في الحلقة الأولى من بودكاست "مراهقتي" تعرفكم كريمة كواح على قصة بيلسان، من القدس، ومعاناتها مع إيذاء النفس والجسد، هذه الظاهرة التي ارتفعت حالاتها في أوساط الشباب حول العالم بثلاثة أضعاف خلال العقدين الماضيين. كما تحدثت كريمة أيضا إلى والدة بيلسان التي شاركتها رسالة كانت تعتزم تسجيلها لابنتها قبل سفرها للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولها على منحة.
مراهقتي هو بودكاست عن تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح وإعداد ميس باقي.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي.
كما يمكنكم الاستماع إلى الحلقة على منصات البودكاست التالية:
وتذاع الحلقات عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم السبت الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش.