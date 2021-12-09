مراهقتي: بيلسان وإيذاء النفس

قبل ساعة واحدة

في الحلقة الأولى من بودكاست "مراهقتي" تعرفكم كريمة كواح على قصة بيلسان، من القدس، ومعاناتها مع إيذاء النفس والجسد، هذه الظاهرة التي ارتفعت حالاتها في أوساط الشباب حول العالم بثلاثة أضعاف خلال العقدين الماضيين. كما تحدثت كريمة أيضا إلى والدة بيلسان التي شاركتها رسالة كانت تعتزم تسجيلها لابنتها قبل سفرها للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولها على منحة.