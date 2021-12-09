مراهقتي: سيف والعلاج النفسي؟
مراهقتي: سيف والعلاج النفسي؟
في الحلقة الثانية من بودكاست "مراهقتي" تعرفكم كريمة كواح على قصة سيف وهو شاب رياضي كان يحلم، خلال مراهقته، بأن يصبح بطل فنون قتالية في بلده، لكن صراعا طويلا مع المرض غير مساره نحو دراسة العلاج النفسي للتغلب على مرضه وبدعم من أسرته والمختصين استطاع اجتياز هذه المحنة. كما تحدثت كريمة أيضا إلى الطبيبة النفسية، الدكتورة نسرين الصيد، التي أشرفت على علاج سيف.
مراهقتي هو بودكاست عن تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح وإعداد ميس باقي.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي.
كما يمكنكم الاستماع إلى الحلقة على منصات البودكاست التالية:
وتذاع الحلقات عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم السبت الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش.