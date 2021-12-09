مراهقتي: سيف والعلاج النفسي؟

قبل ساعة واحدة

في الحلقة الثانية من بودكاست "مراهقتي" تعرفكم كريمة كواح على قصة سيف وهو شاب رياضي كان يحلم، خلال مراهقته، بأن يصبح بطل فنون قتالية في بلده، لكن صراعا طويلا مع المرض غير مساره نحو دراسة العلاج النفسي للتغلب على مرضه وبدعم من أسرته والمختصين استطاع اجتياز هذه المحنة. كما تحدثت كريمة أيضا إلى الطبيبة النفسية، الدكتورة نسرين الصيد، التي أشرفت على علاج سيف.