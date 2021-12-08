فرنسا تفرج عن سعودي أعتقل بمطار باريس بشبهة الضلوع في مقتل خاشقجي

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فرنسا تفرج عن سعودي أعتقل بمطار باريس بشبهة الضلوع في مقتل خاشقجي

قبل 18 دقيقة

أفرجت الشرطة الفرنسية عن السعودي خالد العتيبي، بعد أن اعتقلته لتشابه الأسماء بينه وبين أحد المتورطين في جريمة مقتل خاشقجي.

وقع ذلك في مطار شارل ديغول في باريس، وقال مكتب المدعي العام إن تشابه الأسماء وراء اعتقاله قبل أن يتم الإفراج عنه.

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