فيديو يوثق كيفية تحطم واحدة من أغلى الطائرات المقاتلة في العالم في البحر المتوسط
فيديو يوثق كيفية تحطم واحدة من أغلى الطائرات المقاتلة في العالم في البحر المتوسط
أظهر مقطع فيديو سربه أحد عناصر البحرية الملكية البريطانية كيفية سقوط طائرة "إف 35" المقاتلة قبالة السواحل المصرية قبيل إقلاعها من على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" .
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