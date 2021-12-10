فيديو السائحة الأوكرانية "بملابسها الداخلية" في الشرفة يثير جدلا في مصر

قبل 20 دقيقة

انتشار واسع لفيديو تظهر فيه سائحة أوكرانية في شرفتها بضاحية القاهرة الجديدة والسلطات الأمنية تلقي القبض عليها وسط سجال قانوني حول ما أقدمت عليه..اختراق للخصوصية أم انتهاك للآداب العامة؟

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