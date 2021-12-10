عبد العزيز جباري: اليمنيون يتفرجون وبلادهم تُدمّر

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عبد العزيز جباري: اليمنيون يتفرجون وبلادهم تُدمّر

10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، 22:57 GMT جدّد في قبل 11 دقيقة

أكّد عبد العزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس اليمني على ضرورة تشكيل تحالف وطني واسع للدفاع عن مصالح اليمن. وأضاف جباري أنّ السيطرة على القرار السيادي في بلاده لم تعد في يد اليمنيين بل أصبحت منذ سنوات في "يد إيران من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى"، حسب قوله. وقال جباري إنّ اليمنين يتفرجون على بلادهم وهي تُدمر من قبل إيران عبر ذراعها الحوثي وعبر التحالف الذي جاء لدحر المشروع الإيراني وانحرف عن المسار، حسب رأيه

كيف ينظر جباري لموقف الحكومة الشرعية في اليمن مما يصفه تغولاً من من قبل إيران والسعودية والإمارات على سيادة بلاده؟ ولماذا لا يستقيل عبد العزير جباري عن منصبيه إن لم يكن راضياً عن دور الحكومة الشرعية؟ هل واجه جباري المسؤولين في بلاده وفي التحالف بآرائه المنتقدة لأدائهم؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن لوقف الحرب؟