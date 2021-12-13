لماذا يعزف المواطن الكويتي عن بعض الوظائف؟

قبل ساعة واحدة

لا يزال القطاع الخدمي والتجاري في الكويت يعاني من آثار وباء كورونا، بسبب الأزمة الصحية وتشديد الحركة من وإلى البلاد بالإضافة إلى تجميد إصدار تأشيرات العمل في البلاد لمدة عام ونصف قبل أن تُستأنف الشهر الماضي.

عشرات الآلاف من العمالة الوافدة تم ترحيلهم بسبب ظروف الوباء، الأمر الذي تسبب بنقص حاد في سوق العمل وعدد من الوظائف التي كان يشغلها الوافدون عادة. الأمر الذي أتاح لبعض الشباب الكويتي امتهان وظائف لم يعتادوا عليها فكيف كانت ردة فعل المجتمع؟ المزيد في تقرير الصحفي محمد عبدالناصر من الكويت.