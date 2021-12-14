أبعاد الصورة: لماذا يخاطر المهاجرون بحياتهم في بحر المانش؟

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أبعاد الصورة: لماذا يخاطر المهاجرون بحياتهم في بحر المانش؟

قبل 35 دقيقة

في هذه الحلقة من #أبعاد_الصورة نفتح ملف الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش. لماذا يصر مهاجرون على المخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إلى المملكة المتحدة؟ وماهي أبعاد السجال البريطاني الفرنسي حول تزايد أعداد المهاجرين عبر القنال الإنجليزي.

#أبعاد_الصورة برنامج إذاعي وبودكاست من إعداد وتقديم إيناس عبدالوهاب يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.

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