BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما المقصود بـ national symbol؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما المقصود بـ national symbol؟
قبل 17 دقيقة
الأكثر مشاهدة
3:38
فيديو,
معسكرات الاعتقال في الصين: قيد بالسلاسل لاستخدام واتساب
, المدة 3,38
14 ديسمبر/ كانون الأول 2021
2:00
فيديو,
100 امرأة: سائقة سيارة أجرة سعودية تشجع النساء غير العاملات على السير على خطاها
, المدة 2,00
قبل 3 ساعة
2:22
فيديو,
100 امرأة: "جدة أفغانستان" تفصح عن مخاوفها بشأن مستقبل بلدها في ظل حكم طالبان
, المدة 2,22
14 ديسمبر/ كانون الأول 2021
0:40
فيديو,
هونغ كونغ: عشرات عالقون على السطح بعد حريق بمركز التجارة العالمي
, المدة 0,40
قبل 2 ساعة
7:12
فيديو,
الحصان الفلسطيني دي مزيان أجمل خيل أصيل في العالم لعام 2021
, المدة 7,12
قبل 4 ساعة
فيديو,
أطفال كينيون يمارسون الجنس مع السياح من أجل مبالغ مغرية
15 مايو/ أيار 2014
1:26
فيديو,
مالك أوسكين: من هو الشاب الجزائري الذي صنعت ديزني مسلسلا عنه؟
, المدة 1,26
14 ديسمبر/ كانون الأول 2021
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
26:59
استمع,
أبعاد الصورة: لماذا يخاطر المهاجرون بحياتهم في بحر المانش؟
, المدة 26,59
14 ديسمبر/ كانون الأول 2021
5:28
فيديو,
مدرب سوري يعتذر للاعب يمني عقب صفعه في مباراة لكرة القدم
, المدة 5,28
13 ديسمبر/ كانون الأول 2021