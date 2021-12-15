بي بي سي إكسترا: زراعة الغليون تتوارثها الأجيال في عمان

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تعرضت زراعة التبغ بمنطقة الغاب في سوريا، لضرر كبير بعد هبوب عاصفة هوجاء في المنطقة مؤخراً، وهو ما أدى إلى ضياع إنتاج المزارعين وتكبدهم خسائر فادحة خاصة بعدما اقترضوا تكلفة مستلزمات العملية الزراعية والإنتاجية. وخسر نحو مائة وثمانين مزارعا تقريبا مائة طن من إنتاجهم .

ولافت للنظر، انتشار زراعة التبغ في منطقة الغاب في سورية التي شهدت توسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة. وهي ليست المنطقة العربية الوحيدة التي تهتم بهذا النوع من الزراعة، فولايتا لوى وشناص شمالي سلطنة عمان اشتهرتا منذ عقود طويلة بزراعة هذه النبتة التي يسميها الأهالي الغليون إلى درجة يقول فيها مراسل بي بي سي اكسترا هناك، يعقوب المعمري، لا أحد يمكنه أن يحدد بدقة عمر هذه الزراعة. إليكم تقريره حول هذا الموضوع.