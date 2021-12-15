محادثة صوتية "مفبركة" بين مستشارين رئاسيين مفترضين تثير الجدل في مصر

قبل ساعة واحدة

أثار تداول محادثة صوتية قيل إنها بين مستشارين رئاسيين مصريين جدلا على وسائل التواصل قبل أن تعلن وزارة الداخلية أنها محادثة مفبركة وأنه تم اعتقال من يقفون وراء تسريبه، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بذلك.