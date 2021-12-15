لماذا أثارت كلمة "الجوارب" الجدل والسخرية في المغرب بعد أن استخدمها وزير العدل؟
لماذا أثارت كلمة "الجوارب" الجدل والسخرية في المغرب بعد أن استخدمها وزير العدل؟
أثار استخدام وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي لكلمة "التقاشر"، أي الجوارب، مع مسؤول ثقافي جدلا وانتقادات. وتحولت إلى سخرية سياسية على وسائل التواصل والإعلام المحلي وحتى تحت قبة البرلمان.
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