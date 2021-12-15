على حلبة مصارعة.. رئيس بلدية برازيلي يسوّي خلافه مع أحد معارضيه

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على حلبة مصارعة.. رئيس بلدية برازيلي يسوّي خلافه مع أحد معارضيه

قبل 47 دقيقة

بعد أن تلقى رئيس بلدية مدينة بوربا، سيماو بيشوتو، انتقادات من المستشار البلدي السابق عن إدارته لمجمع سياحي وتوعده بتحطيم وجهه، دعاه سيماو إلى مبارزة على حلبة مصارعة. جرت المبارزة لكن تبين أنها كانت دعاية للمجمع السياحي.

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