عبد العزيز جباري: لا مصلحة لليمنيين في استمرار الحرب

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عبد العزيز جباري: لا مصلحة لليمنيين في استمرار الحرب

قبل ساعة واحدة

قال عبد العزيز جباري نائب مجلس النواب ومستشار الرئيس اليمني إنّ مشروع ولاية الفقيه في إيران يستهدف المملكة العربية السعودية ودول المنطقة ويتخذ اليمن ممراً لتلك الدول ، حسب رأيه. وأضاف جباري أنّ الاقتتال في اليمن يجري بين أطراف تنفذ أجندة ومطامع أجنبية بين إيران من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخري وأنّ اليمنيين ليست لديهم مصلحة في استمرار الحرب وسفك الدماء ، حسب تعبيره.

فماذا عن دور جباري والحكومة الشرعية في أوضاع اليمن؟ أشار جباري إلى ضرورة تشكيل تحالف وطني فما هي الجهات التي يرغب في انضمامها؟ ولماذا لم تؤدي المفاوضات التي جرت مع الحوثيين لحل سلمي للحرب في اليمن؟